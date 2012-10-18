Премьер Молдовы: наши амбиции – стать полноценным членом ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Молдовы Влад Филат во время выступления на пленарной сессии 21-го конгресса Европейской народной партии в Бухаресте.

“В следующем году мы подпишем соглашение об ассоциации с ЕС. Мы также выполним условия для либерализации визового режима с ЕС”, - сказал он.

При этом премьер Молдовы отметил, что это – лишь часть амбиций Молдовы.

“Наши амбиции – стать полноценным членом ЕС”, - заявил В.Филат.

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Он подчеркнул, что в Молдове продолжается “большая работа” по проведению необходимых реформ.

“Мы не предлагаем обещания или объяснения неудач, мы делаем”, - сказал премьер-министр Молдовы.