Премьер Молдовы: наши амбиции – стать полноценным членом ЕС
05:16, 18 октября 2012Мир
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Молдова планирует в следующем году подписать соглашение об ассоциации с ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Молдовы Влад Филат во время выступления на пленарной сессии 21-го конгресса Европейской народной партии в Бухаресте.
Виктор Янукович и премьер-министр Республики Молдова Влад Филат во время встречи в Киеве, фото из архива УНИАН
“В следующем году мы подпишем соглашение об ассоциации с ЕС. Мы также выполним условия для либерализации визового режима с ЕС”, - сказал он.
При этом премьер Молдовы отметил, что это – лишь часть амбиций Молдовы.
“Наши амбиции – стать полноценным членом ЕС”, - заявил В.Филат.
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Он подчеркнул, что в Молдове продолжается “большая работа” по проведению необходимых реформ.
“Мы не предлагаем обещания или объяснения неудач, мы делаем”, - сказал премьер-министр Молдовы.
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