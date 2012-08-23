Меркель: Молдова успешно продвигается в Евросоюз

Об этом сообщила в Кишиневе канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Владимиром Филатом.

Она отметила, что европейская перспектива у Молдовы есть, но евроинтеграция - постепенный процесс, и необходимо пройти определенные этапы. А.Меркель подчеркнула, что первыми важными шагами в этом плане станет завершение проводимых сейчас переговоров между Молдовой и ЕС по соглашению об ассоциировании, о создании зоны углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также либерализации визового режима.

Канцлер ФРГ напомнила, что ранее правительство Молдовы уже подписало с ЕС ряд важных соглашений, в том числе, о присоединении страны к Единому европейскому воздушному пространству. А.Меркель отметила, что правительство Молдовы активно проводит реформы для ускорения процесса европейской интеграции, призвав продолжать усилия в этом направлении. По ее словам, Евросоюз активизировал программу "Восточного партнерства", поскольку видит европейскую перспективу Молдовы.

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Канцлер ФРГ выразила надежду на то, что после ее первого визита в Кишинев по приглашению молдавского премьера по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между странами, политические и экономические связи между Молдовой и Германией еще больше активизируются.

В свою очередь, премьер-министр Молдовы В.Филат отметил, что для страны крайне важно иметь перспективу евроинтеграции, которая больше мобилизует, позволяет более энергично продвигать реформы, внедрять европейские стандарты, изменять менталитет. Премьер отметил, что сейчас перед страной стоит цель успешно и как можно скорее завершить переговоры с ЕС по соглашениям об ассоциировании, о создании зоны углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также внедрить план действия для либерализации визового режима.

В.Филат подчеркнул, что народ Молдовы сделал выбор в пользу сближения с ЕС, интеграция в Евросоюз является не мечтой, а реальностью, и сейчас более полезно не мечтать, а предпринимать необходимые усилия для достижения поставленной цели. Он поблагодарил Германию за ее постоянную поддержку Молдовы, отметив, что рассчитывает и далее на помощь ФРГ в процессе европейской интеграции, а также урегулировании приднестровского конфликта, сообщает РосБизнесКонсалтинг.