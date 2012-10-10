Каталонии запретили референдум о независимости от Испании

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Проект соответствующего документа был внесен на рассмотрение депутатов региональной каталонской партией, однако против него проголосовали как правящие консерваторы, так и оппозиционеры из Социалистической партии.

Жители Каталонии выступили за проведение такого референдума в конце сентября, однако из-за противодействия центральных властей голосование не состоялось.

Каталония - один из самых успешных регионов Испании, обладающий собственной культурой, языком и традициями. Однако из-за экономической политики Мадрида он, как и прочие испанские территории, оказался в глубоком кризисе.

В июле 2010 года на улицы Барселоны - главного города региона - вышли более миллиона людей, потребовавших самоопределения для своего края. Эта манифестация вызвала резкое осуждение в Мадриде, где каталонскую независимость назвали "неконституционной".

Каталония была независимой страной до 1714 года, однако в ходе войны против испанской монархии была захвачена и присоединена к королевству. Позднее каталонцы не раз пытались добиться большей степени автономии от Мадрида, однако эти попытки всякий раз пресекались.