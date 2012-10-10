Каталонии запретили референдум о независимости от Испании
Парламент Испании проголосовал против разрешения властям Каталонии проводить референдум об отделении этого региона от страны.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Проект соответствующего документа был внесен на рассмотрение депутатов региональной каталонской партией, однако против него проголосовали как правящие консерваторы, так и оппозиционеры из Социалистической партии.
Жители Каталонии выступили за проведение такого референдума в конце сентября, однако из-за противодействия центральных властей голосование не состоялось.
Каталония - один из самых успешных регионов Испании, обладающий собственной культурой, языком и традициями. Однако из-за экономической политики Мадрида он, как и прочие испанские территории, оказался в глубоком кризисе.
В июле 2010 года на улицы Барселоны - главного города региона - вышли более миллиона людей, потребовавших самоопределения для своего края. Эта манифестация вызвала резкое осуждение в Мадриде, где каталонскую независимость назвали "неконституционной".
Каталония была независимой страной до 1714 года, однако в ходе войны против испанской монархии была захвачена и присоединена к королевству. Позднее каталонцы не раз пытались добиться большей степени автономии от Мадрида, однако эти попытки всякий раз пресекались.