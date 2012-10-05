На выборах в ВР в Польше проголосуют от 3 до 5 тысяч украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на заседании пресс-клуба в Министерстве иностранных дел Украины. «Мы планируем от 3 до 5 тысяч человек», - сказал он.

По словам М.Мальского, на территории Польши будут работать 4 избирательных участка - в трех генеральных консульствах и в консульстве в Варшаве.

Посол подчеркнул, что на сегодняшний день избирательные участки полностью оборудованы и обеспечены всем необходимым техническим инструментарием и материалами.

«Украинцы, которые проживают на территории Польши, смогут полностью реализовать свое избирательное право», - добавил он.

При этом посол отметил, что украинские выборы являются предметом особого внимания руководства Польши, польского политикума, экспертов и политологов.

М.Мальский сообщил, что польский министр иностранных дел вместе с министрами иностранных дел стран Вышеградской четверки обратились к министру иностранных дел Украины Константину Грищенко с письмом, в котором высказали пожелание, чтобы выборы в Украине были проведены честно, демократически и прозрачно.

Посол также отметил, что проведение выборов в Украине на должном уровне даст возможность Украине интенсифицировать переговорный процесс относительно подписания соглашения об Ассоциации с ЕС.

Он также выразил надежду, что за выборами в Украине будет наблюдать группа наблюдателей из Польши.