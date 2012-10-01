Уго Чавес проголосовал бы за Обаму

Об этом в понедельник сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Чавеса думает, что если бы Обама вырос в рабочем квартале Каракаса, то и он в свою очередь проголосовал бы за переизбрание венесуэльского лидера.

"Обама недавно сказал что-то очень разумное и справедливое: Венесуэла не представляет угрозы интересам США", - напомнил венесуэльский президент, добавив, что его американский коллега - "приятный парень".

В случае переизбрания президентов Венесуэла и США могли бы начать новый период нормальных отношений, подчеркнул Чавес. Как известно, отношения между США и Венесуэлой остаются напряженными, а с 2010 года американский и венесуэльский послы в Каракасе и Вашингтоне соответственно не работают.

Выборы президента Венесуэлы намечены на 7 октября, а американцы будут выбирать главу государства 6 ноября.