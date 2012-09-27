В Германии грузовик протаранил автобус с детьми из Польши: 14 человек ранены

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TVN24.

По данным телеканала, в ночь на четверг автобус встал в пробке на шоссе, после чего в него врезался двигавшийся в попутном направлении польский грузовик. Водитель грузовой машины погиб на месте.

Как сообщил представитель МИД Польши Михал Сафяник, госпитализация потребовалась 14 детям. Все пострадавшие получили легкие ранения, угрозы их жизни нет.

В настоящее время решается вопрос о том, продолжат ли дети из города Познань поездку на другом автобусе или же вернутся домой.

Это уже вторая авария с участием польского рейсового автобуса в Европе за последнее время. На востоке Франции 11 сентября перевернулся автобус с поляками, погибли два пассажира, более 30 человек пострадали. Водителя будут судить за причинение смерти по неосторожности.