В Германии грузовик протаранил автобус с детьми из Польши: 14 человек ранены
На шоссе близ Берлина грузовик врезался в автобус с детьми из Польши, направлявшимися на экскурсию в Лондон, пострадали 14 человек.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TVN24.
По данным телеканала, в ночь на четверг автобус встал в пробке на шоссе, после чего в него врезался двигавшийся в попутном направлении польский грузовик. Водитель грузовой машины погиб на месте.
Как сообщил представитель МИД Польши Михал Сафяник, госпитализация потребовалась 14 детям. Все пострадавшие получили легкие ранения, угрозы их жизни нет.
В настоящее время решается вопрос о том, продолжат ли дети из города Познань поездку на другом автобусе или же вернутся домой.
Это уже вторая авария с участием польского рейсового автобуса в Европе за последнее время. На востоке Франции 11 сентября перевернулся автобус с поляками, погибли два пассажира, более 30 человек пострадали. Водителя будут судить за причинение смерти по неосторожности.