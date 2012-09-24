Ахметов стал новым премьером Казахстана

21:38, 24 сентября 2012
Мир
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Парламент Казахстана единогласно утвердил на должность председателя правительства бывшего первого вице-премьера страны Серика Ахметова.

Серик Ахметов утвержден парламентом

Президент Нурсултан Назарбаев, который и предложил кандидатуру С.Ахметова, уже подписал указ о его назначении, передает Радио «Свобода».

Сегодня ушел в отставку по собственному желанию бывший премьер-министр Карим Масимов. Президент сразу же назначил его главой администрации.

Н.Назарбаев распорядился, чтобы бывшие министры исполняли свои обязанности до формирования нового кабинета.

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