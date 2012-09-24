Греция сегодня осталась без новостей

Работники средств массовой информации по всей Греции проводят 24-часовую предупредительную забастовку, сообщает РИА «Новости».

В частности, государственные и частные телеканалы и радио не передают выпуски новостей и развлекательные передачи. Закрыты редакции и большинство пресс-офисов как государственных учреждений, так и частных компаний. Прекратили обновляться большинство новостных сайтов в интернете. Во вторник не выйдут ежедневные газеты.

Координационный комитет забастовщиков выдвинул правительству список из десяти требований, включая пересмотр кредитного соглашения с ЕС и МВФ, по которому Греция приступила к существенному урезанию зарплат и пенсий, а также проводит либерализацию трудового и пенсионного законодательства.

В частности, журналисты требуют заключения коллективных трудовых договоров, которые менеджменту гораздо труднее изменить, чем индивидуальные. Для сотен безработных журналистов они требуют освобождения от экстренных налоговых сборов. Кроме того, бастующие добиваются восстановления на работе уволенных по сокращению штатов, прекращения дальнейших увольнений, а также уравнивания прав работников электронных и традиционных СМИ.

Забастовка проводится за два дня до всеобщей 24-часовой стачки, намеченной на среду, к которой присоединится большая часть государственного и частного сектора страны.

Тем временем, правительство спешит согласовать с кредиторами из ЕС и МВФ новые почти 12-миллиардные сокращения расходов в последующие два года, чтобы уложиться в график кредитного соглашения и получить следующий 31-миллиардный транш кредитной поддержки.