На заводе, где собирают iPhone, подрались две тысячи человек
09:48, 24 сентября 2012Мир
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В Китае возле завода крупнейшего производителя электроники Foxconn произошла массовая драка.
В драке приняли участие не менее двух тысяч человек, сообщает Reuters.
Инцидент произошел в городе Тайюань северной китайской провинции Шаньси, драка началась возле общежития завода. Точной причины конфликта полиция не знает.
Разнимали дерущихся почти пять тысяч полицейских. В результате около 40 человек серьезно пострадали и были госпитализированы.
Позже стало известно, что Foxconn решила временно закрыть этот завод до полного наведения порядка.
На заводах Foxconn в Китае собирают большинство электронных гаджетов, в том числе iPhone и iPad.
Заводы Foxconn получили печальную известность во всем мире из-за неоднократных жалоб рабочих на плохие условия труда и самоубийств сотрудников.
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