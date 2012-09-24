На заводе, где собирают iPhone, подрались две тысячи человек

В драке приняли участие не менее двух тысяч человек, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Тайюань северной китайской провинции Шаньси, драка началась возле общежития завода. Точной причины конфликта полиция не знает.

Разнимали дерущихся почти пять тысяч полицейских. В результате около 40 человек серьезно пострадали и были госпитализированы.

Позже стало известно, что Foxconn решила временно закрыть этот завод до полного наведения порядка.

На заводах Foxconn в Китае собирают большинство электронных гаджетов, в том числе iPhone и iPad.

Заводы Foxconn получили печальную известность во всем мире из-за неоднократных жалоб рабочих на плохие условия труда и самоубийств сотрудников.

«Газета.Ru»