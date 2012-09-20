В Беларуси создан интернет-сайт в поддержку политзаключенных

В Беларуси создан интернет-сайт в поддержку политических заключенных – belarusfree.info.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции лидер молодежной структуры оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» - «Молодые христианские демократы» (МХД ) Марина Хомич и зампредседателя «Молодого фронта» (Чехия) Николай Демиденко.

М.Хомич отметила, что сайт belarusfree.info будет отличаться от подобных сайтов в поддержку политзаключенных.

«Основное его отличие в том, что он создан фактически для одной цели – для сбора подписей под петицией с требованием освободить узников совести. Наш сайт уникален тем, что мы учли изменения в белорусском законодательстве об обращениях граждан. Теперь подпись под требованием освободить политических заключенных будет иметь юридическую силу. То есть ваша подпись вместе с текстом обращения направляется в органы государственной власти Беларуси. И каждый госорган будет обязан дать ответ по существу каждому гражданину, который подписался под петицией», - сказала М.Хомич.

По ее словам, поставить подпись под петицией займет несколько минут.

«Однако это уже будет проявлением солидарности с политзаключенными, мобилизацией людей для их освобождения», - отметила М.Хомич.