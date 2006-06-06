В Беларуси задержан несовершеннолетний гражданин Украины Артем ЧИСТЯКОВ за попытку участия во флэшмобе на Октябрьской площади Минска в поддержку репрессированных и депортированных из Беларуси во время и после президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в Правозащитном центре «Вясна», А.ЧИСТЯКОВ находится сейчас в приемнике-распределителе на Окрестина.

Собеседник также сообщил, что сегодня к спецприемнику на Окрестина пришли люди, которые принесли украинцу необходимые вещи. «Однако администрация спецучреждения заявила, что будет принимать передачи только от близких родственников задержанного», - сказал представитель центра.

Правозащитники считают задержание А.ЧИСТЯКОВА незаконным, так как он является гражданином иностранного государства, к тому же несовершеннолетним.

В центре «Вясна» также сообщили со ссылкой на судью, пожелавшего остаться анонимным, что дело А.ЧИСТЯКОВА будет рассмотрено в течение ближайших 3 дней, а вопрос о депортации решится в течение месяца.

Справка УНИАН. Белорусская неформальная молодежь после разгона в Минске акции протеста против результатов выборов президента, состоявшихся 19 марта 2006 года, регулярно проводят акции-флэшмобы, не выдвигая политических требований. Очередная акция, планируемая 5 июня на Октябрьской площади столицы Беларуси, в поддержку репрессированных участников акций после выборов и депортированных из Беларуси иностранных граждан не состоялась из-за действий правоохранительных органов.

До начала акции не менее пяти ее потенциальных участников были задержаны.