На побережье Черного моря произошло землетрясение
10:41, 06 октября 2007Мир
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Эпицентр - в 35 км от Анапы
Землетрясение силой 3,8 балла произошло минувшей ночью неподалеку от города-курорта Анапа на Черноморском побережье России.
Как передает РИА «Новости», сотрудники сейсмостанции Анапы зафиксировали подземный толчок в 03.18 в субботу. Эпицентр землетрясения, по данным сейсмологов, находился в 35 км от Анапы.
По данным МЧС РФ, толчки ощущались в Анапе и Новороссийске. Жертв, пострадавших и разрушений нет.
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