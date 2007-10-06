На побережье Черного моря произошло землетрясение

Землетрясение силой 3,8 балла произошло минувшей ночью неподалеку от города-курорта Анапа на Черноморском побережье России.

Как передает РИА «Новости», сотрудники сейсмостанции Анапы зафиксировали подземный толчок в 03.18 в субботу. Эпицентр землетрясения, по данным сейсмологов, находился в 35 км от Анапы.

По данным МЧС РФ, толчки ощущались в Анапе и Новороссийске. Жертв, пострадавших и разрушений нет.