Из сектора Газа по Израилю выпустили 3 ракеты из системы «Град»

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Jerusalem Post.

Обстрел произошел в ночь на 9 сентября. Около двух часов ночи в районе города Беэр-Шева упали две ракеты: обошлось без пострадавших. Из-за обстрела в Беэр-Шеве, Ащдоде и Омере были отменены школьные занятия в воскресенье.

В Нетивоте в результате обстрела были повреждены два здания, одно из которых разрушено почти полностью. Три человека получили легкие ранения, еще четверо находятся в состоянии шока. Уточняется, что люди были ранены, когда бежали в бомбоубежища - о ракетном ударе жителей Нетивота предупредили тревожные сирены.

Мэр Нетивота Йехиэль Зохар в связи с происшедшим призвал военных пересмотреть расположение установок системы противоракетной обороны "Железный купол", которые в данный момент не прикрывают город, хотя ранее были размещены поблизости.