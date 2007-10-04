Суд выдал ордер на арест вдовы Пиночета, пятерых его детей и адвоката

Чилийский суд в четверг, 4 октября, выдал ордер на арест вдовы Аугусто Пиночета и его пятерых детей в связи с делом о хищении государственных средств и их переводе на счета в банки США, передает Лента.ру со ссылкой на агентство AFP.

По сообщениям полиции, трое из пяти детей бывшего диктатора: Аугусто, Марко и Лючия - были задержаны и препровождены в полицейский участок в городе Сантьяго.

Кроме того, судья Карлос Серда (Carlos Cerda) дал санкцию на арест еще 17 человек из окружения Пиночета, включая его помощников и адвокатов.

Аугусто Пиночет, возглавлявший Чили с 1973 до 1990 года, скончался в результате инфаркта 10 декабря 2006 года на 92-м году жизни. За время правления возглавляемой Пиночетом хунты в Чили проводились массовые чистки, в результате которых погибли более трех тысяч человек.

Самого Пиночета не раз пытались привлечь к ответственности за хищение государственных средств и перевод их заграницу. Так, в докладе, подготовленном для Сената США в 2006 году, утверждалось, что он скрывал свое состояние в ведущих американских банках, включая Bank of America и Citigroup.

Пиночету якобы принадлежало более сотни счетов в девяти различных банках, через которые он отмыл не менее 15 миллионов долларов, а по другим сведениям - около 30 миллионов.