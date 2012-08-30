Тренера российской сборной по волейболу нашли повешенным в Хорватии
Решение по дате передачи на родину тела главного тренера женской волейбольной сборной России и московского "Динамо" Сергея Овчинникова будет принято после процедуры вскрытия в четверг.
Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Загребе Борис Павлов.
Сергей Овчинников скончался в среду на 44-м году жизни. Он находился в хорватском городе Пореч на сборах с "Динамо".
"Дата передачи тела в Россию пока неизвестна. Об этом можно будет говорить в четверг после вскрытия и проведения других необходимых процедур, предусмотренных в подобных случаях", - сказал дипломат.
По его словам, версия о самоубийстве Овчинникова является предварительной и пока официально не подтверждена.
По информации хорватского издания 24sata.hr, Овчинников был найден повешенным в номере отеле "Диамант" в г.Пореч, на четвертом этаже, и полиция ведет расследование.
У Сергея Овчинникова остались жена и двое детей.