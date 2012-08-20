В Краснодарском крае новая вспышка африканской чумы свиней

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«В неблагополучном по африканской чуме свиней Краснодарском крае заболевание продолжает распространяться среди домашних свиней. Очередной очаг АЧС зарегистрирован в Брюховецком районе», - говорится в сообщении.

Вспышка произошла среди домашних свиней на ферме, принадлежащей свиноводческому предприятию ООО «Реуцкий», расположенной в 30 км от ближайшего очага заболевания — свинотоварной фермы «Русь» Кореновского района Краснодарского края. На момент вспышки в хозяйстве содержалось 7546 свиней различных половозрастных групп. Всего в Брюховецком районе содержится более 24 тысяч свиней, из них более 23 тысяч голов в общественных хозяйствах, около 1200 голов - в личных подсобных хозяйствах. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Всего в крае в 2012 году зарегистрировано 20 неблагополучных пунктов и 2 инфицированных объекта среди домашних свиней и один неблагополучный пункт среди диких кабанов.

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Заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный инспектор России Евгений Непоклонов сообщил, что сложилась ситуация, угрожающая дальнейшим распространением заболевания в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Он также обратил внимания на случаи сокрытия падежа свиней, в частности, в Ростовской области. Он напомнил о том, что сокрытие случаев падежа домашних свиней на Кубани привело к распространению заболевания среди диких кабанов в плавнях Астраханской и Волгоградской областей и его заносу на территорию Ростовской области. При этом прямые потери производителей свинины трансформируются в потери рынков и серьезные социальные издержки.

Говоря о неотложных задачах, стоящих перед руководством и государственными ветеринарными службами Ярославской и Ростовской областей, Е.Непоклонов особо выделил необходимость проведения депопуляции кабанов, выявление случаев сокрытия падежа свиней, проведения проверок организаций общественного питания, борьбы с неконтролируемыми свалками, незаконным оборотом поднадзорной продукции, налаживания системы безопасной утилизации биологических материалов.