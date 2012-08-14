Организаторы «плюшевого десанта» боятся ехать на допрос в Минск

Такую позицию шведы объясняют опасением за свою свободу в открытом письме, сообщает РИА Новости.

В письме они также напомнили, что хотели ранее провести подобную встречу в посольстве Швеции в Минске, однако из-за закрытия дипмиссии это стало невозможным.

"Мы хотели бы оговорить место, где мы можем встретиться. Мы планировали, что таким местом могло быть посольство Швеции в Минске. Но вы выгнали нашего посла и закрыли посольство...", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 4 июля белорусскую границу незаметно для ПВО пересек легкомоторный шведский самолет. Над Ивенцом и окраинами Минска с самолета были сброшены плюшевые медведи с плакатами в поддержку свободы слова в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко снял с должностей председателя Госпогранкомитета генерал-майора Игоря Рачковского и командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси генерал-майора Дмитрия Пахмелкина.

Послу Швеции в Беларуси Стефану Эрикссону официальный Минск не продлил аккредитацию и он был вынужден покинуть страну.