Япония готова провести первые с 2008 года переговоры с КНДР

Об этом информагентству Киодо сообщил источник в японском правительстве, пишет ИТАР-ТАСС.

Первый раунд переговоров может состояться уже в августе, скорее всего на территории Китая. Однако о темах, которые составят предмет переговоров, не сообщается.

Однако эксперты полагают, что на встрече будет рассмотрен вопрос посещения гражданами Японии захоронений погибших во время Второй мировой войны японских военных. На минувшей неделе этот вопрос в Пекине уже обсудили представители японского и северокорейского обществ Красного креста, встретившиеся впервые за последние 10 лет.

Япония и КНДР не имеют дипломатических отношений.