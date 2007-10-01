Смертоносный циклон ”Лекима” движется к Вьетнаму

Тропический циклон "Лекима", в воскресенье ставший причиной гибели по меньшей мере пятерых человек на Филиппинах, продолжает движение в северо-западном направлении к побережью Вьетнама, сообщает агентство Рейтер.

"Лекима", зародившийся в Южно-Китайском море, движется к Вьетнаму со стороны Филиппин со скоростью около 20 километров в час, сообщил представитель филиппинских властей. Скорость ветра в центральной части циклона составляет в среднем 55 км в час.

Как отмечает агентство, направление циклона может измениться под влиянием северо-восточного муссона.

В воскресенье "Лекима" стал причиной оползней и наводнений на Филиппинах, пятеро человек погибли, четверо считаются пропавшими без вести. Разрушены дороги и мосты, затоплены сотни домов.

"Лекима" стал четырнадцатым тропическим циклоном в Азии в этом сезоне. Свое название он получил в честь вьетнамского фруктового дерева.