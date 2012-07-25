Эксперты: Русская мафия расширяет свое влияние на Европу

На нескольких обсуждениях в британской столице недавно говорилось о том, насколько реально ожидать уменьшения коррупции и проникновения преступности в высшие круги России, пишет Радио Свобода.

О том, что русская преступность достигает и Лондона, британцам вновь напомнили недавно. Специальная телепрограмма «Би-Би-Си» транслировала обращения полиции, которая просила информации для расследования нападения в Лондоне в марте этого года на российского банкира Германа Горбунцова, в теле которого обнаружили 6 пуль. Полиция считает, что заказчики убийства российского банкира могут быть из России.

Российский активист Владимир Ашурков, глава «Фонда борьбы с коррупцией», предостерег в Лондоне на конференции, что российская преступность тесно связана с коррупцией и распространяется по миру.

«Британия должна осознавать, что коррупция из России экспортируется на вашу территорию. Прежде всего российские компании, часто контролируемые государством, переносят сюда свои коррупционные методы. Например, банк ВТБ - один из крупнейших в России - стал важным игроком на европейском финансовом рынке. Полученные сомнительным способом деньги российских чиновников перевозят в Великобританию, покупают за них недвижимость, предприятия. С этими деньгами переносятся коррумпированные привычки, которые применялись дома», - рассказывает российский активист.

Исследователь преступности из Нью-Йоркского университета Марк Галеотти говорит, что сейчас одной из серьезных проблем для самой России и для Европы будет наркоторговля, а именно перевозки героина российской организованной преступностью из Афганистана на Запад и в Китай.

Галеотти придерживается мнения, что в 90-е годы коррупция была частью процесса развития новой России, и поэтому страна стала фактически прибежищем для нее. Однако, по словам ученого, все больше людей в России видят, что коррупция и организованная преступность тормозят развитие страны. Однако Марк Галеотти признает, что на настоящее изменение ситуации уйдет много лет.