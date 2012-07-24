Умерла первая женщина-астронавт

В США в городе Сан-Диего в понедельник вечером умерла первая американская женщина-астронавт Салли Райд. Последние полтора года она боролась с раком.

Первый полёт в космос Салли Райд совершила 18 июня 1983 года на космическом корабле Челленджер.

Второй ее полет состоялся в 1984 году, также на борту Челленджера. В целом провела более 343 часов в космосе.

В НАСА Салли Райд занималась стратегическим планированием, а также написала несколько детских книг о космосе.

С 1987 г. работала в Стэнфордском университетском Центра международной безопасности и контролю над вооружениями. В 1989-м стала профессором физики в Калифорнийском университете и директором Калифорнийского космического института. Она была президентом и исполнительным директором "Салли Райд Сайенс", компании, которую основала в 2001 году для популяризации научных исследований среди школьников с особым акцентом на девочек.