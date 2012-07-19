Автобус с израильскими туристами в Болгарии подорвал террорист-смертник

"Мы установили, кто именно взорвал себя в автобусе. У этого человека были фальшивые водительские права из США", - сказал глава МВД журналистам в аэропорту Бургаса, передает РИА «Новости».

В аэропорту Бургаса "Сарафово" вчера вечером взорвался автобус с израильскими туристами, которые прилетели из Тель-Авива на местный курорт "Солнечный берег". По последним данным, в результате теракта погибли 8 человек, более 30 раненых находятся в больницах, причем несколько из них - в критическом состоянии.

По имеющимся данным, исполнителем теракта мог быть мужчина с длинными волосами, приехавший в Болгарию из США. Он встретил израильских туристов в аэропорту до взрыва. Камеры видеонаблюдения аэропорта засняли его за час до теракта. Он погиб при взрыве.

Согласно документам, которые были найдены после осмотра тела погибшего, он является жителем штата Мичиган, однако после запроса болгарских правоохранительных органов в ФБР выяснилось, что документы фальшивые. Сейчас следователи ждут результатов экспертизы ДНК погибшего.