Ким Чен Ын стал маршалом армии КНДР
08:41, 18 июля 2012Мир
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Лидер КНДР Ким Чен Ын получил высший военный чин, став маршалом.
Ким Чен Ын получил высший военный чин
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, решение о присвоении Ким Чен Ыну звания маршала было принято накануне вслед за увольнением в понедельник вице-маршала Ли Ён Хо. Новым начальником генерального штаба Корейской народной армии был назначен генерал Хон Ён Чхоль.
Ли Ён Хо оставил все занимаемые посты якобы по состоянию здоровья. При этом так и не было объявлено, чем собственно болен вице-маршал.
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