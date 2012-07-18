Ким Чен Ын стал маршалом армии КНДР

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, решение о присвоении Ким Чен Ыну звания маршала было принято накануне вслед за увольнением в понедельник вице-маршала Ли Ён Хо. Новым начальником генерального штаба Корейской народной армии был назначен генерал Хон Ён Чхоль.

Ли Ён Хо оставил все занимаемые посты якобы по состоянию здоровья. При этом так и не было объявлено, чем собственно болен вице-маршал.