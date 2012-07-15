В Непале автобус с паломниками упал в канал: 34 человека погибли

Не менее 34 человек погибли сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия на западе Непала.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство «Синьхуа», авария произошла, когда автобус, перевозивший около 120 паломников-индуистов, потерял управление, съехал с трассы и упал в канал. Паломники направлялись в населенный пункт Тривени для участия в религиозном празднике.

По словам представителя полиции, автобус был переполнен настолько, что некоторым пассажирам пришлось сидеть на крыше.

Полицейские предполагают, что водитель автобуса управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.