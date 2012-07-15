В Непале автобус с паломниками упал в канал: 34 человека погибли
13:56, 15 июля 2012Мир
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По словам представителя полиции, автобус был переполнен настолько, что некоторым пассажирам пришлось сидеть на крыше.
Не менее 34 человек погибли сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия на западе Непала.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство «Синьхуа», авария произошла, когда автобус, перевозивший около 120 паломников-индуистов, потерял управление, съехал с трассы и упал в канал. Паломники направлялись в населенный пункт Тривени для участия в религиозном празднике.
По словам представителя полиции, автобус был переполнен настолько, что некоторым пассажирам пришлось сидеть на крыше.
Полицейские предполагают, что водитель автобуса управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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