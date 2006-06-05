Границы европейских стран защитят беспилотные самолеты

Границы европейских государств в скором времени будут охранять специальные беспилотные самолеты. Они будут оборудованы камерами слежения для охраны своих границ от проникновения нелегальных иммигрантов и террористов.

Об этом пишет “Sunday Times”.

Планируется, что самолеты будут патрулировать территорию над проливом Ла-Манш и средиземноморским побережьем.

Подобные аппараты с размахом крыла в 6 метров и весом в 195 кг уже успешно использовались в Бельгии для контроля над танкерами, незаконно сливающими в Северное море горючее.