Глава Газпрома объяснил, почему для европейцев газ дешевле, чем в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер сегодня на пресс-конференции в Москве после годового собрания акционеров компании.

«Что касается контракта между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украина» - это контракт продавца и покупателя, продажа и покупка газа на границе России и Украины. С нашими немецкими партнерами мы давно работаем по совершенно другим моделям», - сказал А.Миллер.

По его словам, с немецкими компаниями сотрудничество имеет качественно другой уровень - ведется совместная геологоразведка, совместная добыча в России, реализуются проекты в области магистрального транспорта и подземного хранения.

«Вместе с ними мы создаем вместе добавленную стоимость во всех звеньях этой цепочки, чего мы не делаем с украинскими партнерами», - сказал он.

При этом он сообщил, что «Газпром» пошел на корректировку цены на газ для европейских компаний, с которыми реализуется «Южный поток».

«С Украиной у нас нет такой качественной глубины сотрудничества как с немецким или итальянскими партнерами. С Украиной мы не реализуем таких мегапроектов ни в области добычи, ни в области транспортировки газа», - сказал он.

Он сообщил, что "Газпром" перераспределяет транзитные потоки в пользу других маршрутов и тут нет никакого политического подтекста.

"Это чистая экономика. Если мы транзитируем наш российский газ через Беларусь, то мы платим транспортные расходы сами себе", - сказал он.