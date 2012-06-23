Посла Эквадора вызвали из Лондона для консультаций по делу Ассанжа

Об этом сообщил президент Эквадора Рафаэль Корреа, пишет РИА «Новости».

"Мы вызвали нашего посла, потому что случай представляется нам очень серьезным, мы собираемся очень осторожно и ответственно подойти к данной ситуации, но не позволим кому-либо оказывать на нас давление", - сказал Корреа.

По словам Корреа, власти Эквадора уже получили сообщение о ситуации от британской стороны и намерены учитывать его, однако окончательное решение все равно останется только за Эквадором.

19 июня Ассанж явился в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища. Министр иностранных дел этой страны Рикардо Патиньо заявил, что Эквадор изучает и анализирует прошение, и все это время Ассанж будет находиться на территории посольства "под защитой"эквадорских властей.