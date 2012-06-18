На Земле - 287 миллионов тонн людей

Ученые утверждают, что человечество весит около 287 миллионов тонн, сообщает BBC Russian. По словам исследователей, средний взрослый человек весит 62 кг, причем в США этот показатель выше на треть. Если бы во всем мире средний вес взрослого человека был таким же, как в США, это было бы равнозначно увеличению населения на 1 миллиард человек.

Все большее распространение ожирения в мире угрожает экологии и глобальной продовольственной безопасности, предупреждают ученые.