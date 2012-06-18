На Земле - 287 миллионов тонн людей
16:41, 18 июня 2012Мир
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Исследователи впервые вычислили общий вес населения Земли.
Американцы на треть тяжелее остальных людей мира
Ученые утверждают, что человечество весит около 287 миллионов тонн, сообщает BBC Russian. По словам исследователей, средний взрослый человек весит 62 кг, причем в США этот показатель выше на треть. Если бы во всем мире средний вес взрослого человека был таким же, как в США, это было бы равнозначно увеличению населения на 1 миллиард человек.
Все большее распространение ожирения в мире угрожает экологии и глобальной продовольственной безопасности, предупреждают ученые.
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