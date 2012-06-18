СМИ: Саркози вызвали на допрос

Экс-глава государства даст разъяснения двум судьям относительно ряда правонарушений, в рамках которых его подозревают в мошенничестве и незаконном финансировании, «Левый берег» со ссылкой на France TV Info.

Н.Саркози подозревают в том, что в ходе президентской кампании он принял пожертвование в размере 800 тыс. евро от богатейшей женщины страны Лилиан Бетанкур, наследницы косметической империи L'Oreal.

Эти деньги, по данным следствия, были переведены на счета в швейцарских банках, а Л.Бетанкур получила взамен освобождение от налогов.

Н.Саркози придется ответить и на другие неприятные вопросы, в том числе, по так называемому «делу Карачи». Власти Франции подозревают экс-президента страны в получении многомиллионных взяток за поставки Пакистану подводных лодок.

Н.Саркози все обвинения отвергает.