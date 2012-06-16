Китай отправил на орбиту женщину-космонавта
15:59, 16 июня 2012Мир
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Ракета была запущена с территории пустыни Гоби.
Лю Ян - первая китайская женщина-космонавт
Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян вместе с двумя коллегами-мужчинами начала полет в космос для будущей стыковки летательного аппарата с орбитальным космическим модулем "Тяньгун-1".
Об этом сообщает украинская служба Би-Би-Си.
Ракета запущена с территории пустыни Гоби.
Космонавты проведут на орбите неделю, отрабатывая технологию стыковки в околоземном пространстве.
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