Не подтвердился слух о смерти Горбачева

"Все нормально, сахар снижается. Те же, кто хочет заработать на моей смерти повышенные гонорары, несколько просчитались. Не дождутся", - заявил М.Горбачев, рассмеявшись, в телефонной беседе с главным редактором "Новой газеты".

Издание уточняет, что М.Горбачев сейчас проходит плановое обследование в одной из клиник, состояние его здоровья никаких опасений у врачей не вызывает.

Первым во вторник М.Горбачева "похоронила" интернет-энциклопедия "Википедия". На ее английской версии появилась запись, которая гласила, что датой смерти М.Горбачева является 22 мая. Вскоре фамилия "Горбачев" стала одной из самых упоминаемых в Twitter, замечает РосБизнесКонсалтинг.