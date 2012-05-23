Не подтвердился слух о смерти Горбачева
00:05, 23 мая 2012Мир
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев опроверг во вторник вечером информацию о своей смерти, появившуюся в блогах.
"Все нормально, сахар снижается. Те же, кто хочет заработать на моей смерти повышенные гонорары, несколько просчитались. Не дождутся", - заявил М.Горбачев, рассмеявшись, в телефонной беседе с главным редактором "Новой газеты".
Издание уточняет, что М.Горбачев сейчас проходит плановое обследование в одной из клиник, состояние его здоровья никаких опасений у врачей не вызывает.
Первым во вторник М.Горбачева "похоронила" интернет-энциклопедия "Википедия". На ее английской версии появилась запись, которая гласила, что датой смерти М.Горбачева является 22 мая. Вскоре фамилия "Горбачев" стала одной из самых упоминаемых в Twitter, замечает РосБизнесКонсалтинг.
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