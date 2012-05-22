В России задержали лидера партии «Яблоко»

Сотрудники полиции увели лидера "Яблока" Сергея Митрохина в автозак со словами, что эта акция не согласована, сообщает РИА «Новости».

У здания на Охотном ряду несколько человек организовали одиночные пикеты. По словам активистки молодежного "Яблока" Софьи Русовой, которая стоит возле центрального входа в Госдуму с плакатом "Запрет на митинги - путь к революции", она надеется, что "вменяемые депутаты проголосуют против этого законопроекта".

Митрохин несколькими минутами ранее заявил, что подтянувшиеся к зданию Госдумы активисты просто раздают листовки с приглашением на согласованную акцию 27 мая в Новопушкинском сквере. Чуть ранее полиция задержала двух активистов молодежного "Яблока" и увела в автозаки.

Лидер "Яблока" добавил, что они выступают против принятия закона о 1,5-миллионном штрафе, так как прожиточный минимум сегодня составляет всего 5 тысяч рублей и желающие выйти на улицу в знак протеста против низких зарплат, должны будут оплачивать непосильные штрафы с принятием такого закона.

У центрального входа дежурят дополнительные наряды полиции. Возле здания припаркованы минимум два автозака.