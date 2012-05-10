Премьером Франции станет социалист с судимостью

Олланд намерен объявить имя будущего премьер-министра в день инаугурации 15 мая. По данным СМИ, главным претендентом является Эйро, возглавляющий фракцию социалистов в Национальном собрании (нижней палате парламента). Конкуренцию ему может составить первый секретарь Соцпартии Мартин Обри.

Эйро, бывший мэром города Нант, в 1997 году был приговорен к шести месяцам условно за фаворитизм. Его признали виновным в незаконном предоставлении госконтракта предприятию, директор которого считался спонсором регионального отделения Соцпартии.

Однако сам Эйро считает, что его судимость "никоим образом не ставит под вопрос его личную порядочность", о чем он сообщил в коммюнике, которое прислал агентству Франс Пресс: "Никогда и речи не шло о личном обогащении или о финансировании политической партии. Я как был честным человеком, так им и останусь", - цитирует РИА Новости.

Другой депутат-социалист Мишель Сапен, экс-министр финансов, который вновь может возглавить ведомство в правительстве Олланда, оправдал своего однопартийца: "Конечно, это (судимость) никоим образом не влияет на выбор премьер-министра Франсуа Олландом", - заявил он в эфире телеканала BFM TV.

По его словам, мэр и депутат был осужден "по крайне техническим вопросам, вопросам процедуры... Он не подал апелляцию, принял решение суда, который осудил мэра, а не Жан-Марка Эйро. Это было даже не столько осуждение, сколько констатация незаконности процедуры", - сказал Сапен.

Сам Олланд по этому вопросу еще не высказывался. Во время предвыборной кампании он обещал, что в его команде не будет политиков с судимостью.