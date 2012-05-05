Синод УГКЦ впервые соберется в Виннипеге

Синод будет посвящен 100-летию прибытия первого греко-католического епископа владыки Никиты (Будки) в Виннипег в середине декабря 1912 года, сообщает официальный сайт УГКЦ.

Н.Будка был единственным епископом для работников из Восточной Европы в Канаде на протяжении 15 лет.

Затем он вернулся в Украину, где служил еще 18 лет до ареста советской властью и умер в 1949 году.

В 2007 году Синод епископов УГКЦ проходил в Филадельфии (США) по случаю празднования 100-летия прибытия в США первого греко-католического епископа.

В 2011 году епископы провели Синод в городе Куритиба (Бразилия), где также проходил Патриарший собор монашества УГКЦ.