Синод УГКЦ впервые соберется в Виннипеге
12:24, 05 мая 2012Мир
1469 0
9-15 сентября в Виннипеге (Канада) впервые состоится Синод епископов Украинской греко-католической церкви.
Синод будет посвящен 100-летию прибытия епископа Микити в Виннипег
Синод будет посвящен 100-летию прибытия первого греко-католического епископа владыки Никиты (Будки) в Виннипег в середине декабря 1912 года, сообщает официальный сайт УГКЦ.
Н.Будка был единственным епископом для работников из Восточной Европы в Канаде на протяжении 15 лет.
Затем он вернулся в Украину, где служил еще 18 лет до ареста советской властью и умер в 1949 году.
В 2007 году Синод епископов УГКЦ проходил в Филадельфии (США) по случаю празднования 100-летия прибытия в США первого греко-католического епископа.
В 2011 году епископы провели Синод в городе Куритиба (Бразилия), где также проходил Патриарший собор монашества УГКЦ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter