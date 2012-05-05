Саркози сокращает разрыв

Ранее опросы показывали, что разрыв между кандидатами варьировался от 6% до 10% в пользу Ф.Олланда, сообщает Reuters.

По данным организации Ifop-Fiducial, сейчас за Ф.Олланда готовы отдать свои голоса 52% респондентов, за его конкурента - 48%. В опросе, который проходил с 1 по 4 мая, принимали участи 1225 человек.

Главная интрига заключается в том, кому достанутся голоса крайне правых. Их кандидат Марин ле Пен получила в первом туре 18%. Выступая перед своими сторонниками, она объявила, что опустит в урну пустой бюллетень и призвала своих избирателей голосовать по собственному усмотрению, сообщает РосБизнесКонсалтинг.



