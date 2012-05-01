20 гринписовцев приковались к ледоколу, чтобы помешать планам Shell

Как сообщает РИА «Новости», по данным агентства Bloomberg, Shell арендовала ледокол Nordica, принадлежащий правительству Финляндии, для участия в разработке арктических месторождений.

"Нефтяные компании прекрасно знают, что в случае разлива нефти у побережья Аляски окружающей среде будет нанесен огромный невосполнимый ущерб", - говорится в заявлении "зеленых".

Представители Shell и американских властей в свою очередь заявили, что предприняли все меры для обеспечения безопасности разработки месторождения.

С 2005 года Shell потратила на проект по разработке нефтяных скважин в Арктике более 4 млрд долларов. Компания уверена, что ее планы являются наиболее перспективными в отрасли.

Greenpeace - независимая международная общественная организация, целью которой является предотвращение деградации окружающей среды. Первоначально организация занималась проблемами ядерных испытаний США, но постепенно распространила свою деятельность на весь мир и на широкий круг проблем, связанных с экологией. Днем основания Greenpeace принято считать 15 сентября 1971 года, когда состоялась первая акция экологов против ядерных испытаний.