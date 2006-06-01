Тбилиси парализован: подача электроэнергии прекратилась полностью
11:43, 01 июня 2006Мир
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Авария произошла на высоковольтной линии
Приблизительно час назад полностью прекратилась подача электроэнергии в Тбилиси и во всем регионе Восточной Грузии. В грузинской столице не работает метрополитен, другие жизненно важные объекты. Как сообщили РБК в Министерстве топлива и энергетики Грузии, в энергосистеме страны произошла авария. Ее место и причины уточняются. По предварительной информации, авария произошла на высоковольтной линии электропередачи, соединяющей Западную и Восточную Грузию.
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