Тбилиси парализован: подача электроэнергии прекратилась полностью

Приблизительно час назад полностью прекратилась подача электроэнергии в Тбилиси и во всем регионе Восточной Грузии. В грузинской столице не работает метрополитен, другие жизненно важные объекты. Как сообщили РБК в Министерстве топлива и энергетики Грузии, в энергосистеме страны произошла авария. Ее место и причины уточняются. По предварительной информации, авария произошла на высоковольтной линии электропередачи, соединяющей Западную и Восточную Грузию.