Брейвик хочет доказать, что его действия были самозащитой

Норвежский террорист Андерс Брейвик, обвиняемый в убийстве 77 человек, в качестве линии защиты избрал версию самообороны, сообщает Зеркало недели. Об этом сообщил адвокат Брейвика Геир Липпестад. По его словам, по закону он обязан выполнить пожелание клиента. Такая линия защиты не ухудшит его положение, считает защитник.

«Конечно, мы понимаем, что с такой защитой мы далеко не продвинемся, но представить его позицию — это наша обязанность», — заявил адвокат.

На заседании суда адвокаты будут задавать Брейвику вопросы, которые позволят ему объяснить свою позицию. Правильное представление позиции Брейвика будет основной задачей защиты.

Предположительно, именно борьба с мультикультурализмом лежит в основе попытки Брейвика доказать, что его действия были самообороной.