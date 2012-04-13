Северная Корея осуществила запуск ракеты со спутником

Источники в руководстве США также подтвердили факт запуска ракеты, который, по данным южнокорейского оборонного ведомства был осуществлен в 7.39 по местному времени (1.39 по киевскому времени).

"Мы сейчас следим за траекторией полета ракеты", - приводит агентство «Ренхап» слова источника в руководстве Южной Кореи.

О намерении запустить в космос ракету "Ынха-3" ("Млечный путь") со спутником "Кванмёнсон-3" ("Яркая звезда") с ракетного полигона в уезде Чхольсан провинции Пхенан-Пукто власти КНДР заявили 16 марта. Запуск приурочен к 100-летию со дня рождения первого руководителя страны Ким Ир Сена, который отмечается 15 апреля, сообщает РИА «Новости».

Планы Пхеньяна запустить собственную космическую ракету вызвали резкое осуждение со стороны многих стран, которые расценили намерение КНДР как нарушение международных обязательств и резолюций Совбеза ООН 1718 и 1874, запрещающих Северной Корее проведение пусков ракет с использованием баллистических технологий.