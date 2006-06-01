В Британии взорвался химический завод

На химическом предприятии города Биллингем на севере Англии в четверг вскоре после полуночи произошел крупный взрыв.

Вслед за этим на заводе, принадлежащем компании Imperial Chemical Industries, начался сильный пожар, сообщил представитель местной полиции. Горели химикаты, различные газы.

Для тушения огня на место инцидента прибыли 11 пожарных машин, сообщает NEWSru.

Медицинская помощь была оказана двум работникам предприятия, получившим ожоги и мелкие повреждения, передает британский канал SkyNews.

В 2:45 по местному времени полиция объявила чрезвычайное положение, была проведена эвакуация близлежащих домов. Позже огонь удалось локализовать, опасность была устранена.

Как подчеркнул представитель полиции Иан РИЧАРДС, местные службы регулярно упражняются в устранении возможных ЧП, связанных с химическим производством, и поэтому с этим потенциально крайне опасным инцидентом удалось разобраться образцово-показательно: быстро и эффективно.

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