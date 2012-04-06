В турецком порту голодают украинские моряки

Об этом УНИАН сообщили сегодня в одесской благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль».

«В ходе телефонного разговора 5 апреля с борта теплохода нам сообщили, что на всех осталось два килограмма макаронов, - уточнили в БО «Ассоль». – Морякам уже полгода не выдают зарплату, хотя контракты большинства из них с компанией Our Construction закончились еще в середине марта. Вернуться домой за свой счет удалось лишь 12 членам экипажа, включая заболевшего повара».

Выяснилось также, что в начале марта на борту «Виктора Лекарева», застрявшего в турецком порту, побывали представители одесской компании «Черномортехфлота», рекомендовавшие в сентябре 2011 года тогдашним своим работникам заключать договора с английской компанией Our Construction и отправляться на борту судна-земснаряда «Виктор Лекарев» прокладывать подходный канал в марокканском порту Танжермед.

«В ходе встречи члены экипажа поняли, что решать вопрос погашения полугодовой задолженности по зарплате морякам на общую сумму 98 тыс долл ни представители «Черномортехфлота», ни Our Construction не собираются», - сказано в сообщении.

Общественная организации «Ассоль» помогла членам экипажа связаться с МИДом Украины, а также подать заявления в Генеральную прокуратуру Украины и Черноморскую транспортную прокуратуру. Однако пока реальной помощи и реакции на свои заявления украинские моряки не получили.

По словам помощника капитана теплохода «Виктор Лазарев» Александра Нестеренко, который уже вернулся в Одессу, члены экипажа, оставленные на произвол судьбы, настроены на отчаянные действия, вплоть до самоубийства.