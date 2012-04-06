Greenpeace: Биодизель еще опаснее, чем обычный

Как сообщает бельгийское агентство Belga, об этом свидетельствуют результаты исследования нидерландской компании СЕ Delft, заказанные Greenpeace.

Согласно результатам, практически все виды биодизеля и этанола являются хуже по своему влиянию на природу, чем обычные бензины.

В ходе исследования учитывались выбросы СО2 в атмосферу при сжигании разных видов топлива; территория, необходимая для его производства, а также количество химических удобрений, необходимых для выращивания сырья для производства биотоплива.

В результате исследования было установлено, что наименее безопасным для окружающей среды топливом для автомобилей является метанол, произведенный из глицерина, биометанол, произведенный из остатков древесины, а также электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников.