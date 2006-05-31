В деле принцессы Дианы появились новые свидетели

Бывший начальник лондонской полиции Джон Стивенс заявил, что британская полиция обнаружила новых свидетелей по делу о гибели принцессы Дианы, сообщает Guardian. По мнению сэра Стивенса, нельзя исключать возможности того, что принцесса стала жертвой заговора.

По словам Стивенса, он разговаривал с людьми, с которыми не общалась французская полиция. "Я не могу назвать вам их имена", - сказал Стивенс, отметив что "и так рассказал больше, чем следовало". Также он подтвердил, что регулярно встречается с миллиардером Мохаммедом Аль-Файедом, сын которого, Доди, погиб вместе с Дианой. Аль-Файед убежден, что гибель Дианы была подстроена британскими спецслужбами, которые якобы пытались скрыть, что принцесса была беременна от Доди.

Принцесса Диана, бывшая супруга принца Чарльза, погибла в автокатастрофе в парижском тоннеле 31 августа 1997 году. Согласно вердикту, который ранее вынес французский судья, виновником аварии стал нетрезвый водитель Анри Поль(он же охранник Доди), значительно превысивший скорость. В январе 2004 года в Великобритании началось официальное расследование, которое возглавил сэр Стивенс. Поводом к этому стала публикация письма Дианы, в котором она незадолго до смерти сообщала о замышляемом против нее принцем Чарльзом заговоре с целью убийства. Оставив спустя год пост главы Скотланд-Ярда, Стивенс продолжил заниматься расследованием.

Лента.ру