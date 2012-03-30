Мавроди снова задержали и ведут в суд

Как сообщил агентству РАПСИ один из его защитников Олег Целевич, Мавроди будет доставлен на ближайшее заседание суда по делу о неуплате налогов. "По имеющейся у меня информации, он действительно задержан, произошло это сегодня", - сказал защитник. По данным защитника, Мавроди будет в пятницу доставлен в суд Хамовнического района Москвы. "Это будет в рамках того привода, который оформлен на сегодняшнее число по одному из административных дел в отношении Сергея Пантелеевича", - сообщил Целевич.

Мавроди обвиняется в "уклонении от исполнения административного наказания" - неуплате штрафа. Это нарушение может наказываться административным арестом. Ранее суд уже арестовывал Мавроди на пять суток за аналогичное правонарушение. По сведениям защиты, подобных административных дел в отношении создателя МММ ожидается около трехсот.

Мавроди вновь приковал к себе общественное внимание после того, как в начале 2011 года объявил о запуске нового проекта под названием "МММ-2011". Активную деятельность по привлечению новых вкладчиков в МММ-2011 Мавроди развернул и в Украине. Ряд российских чиновников и общественных деятелей назвали это предприятие очередной аферой. Жертвами первого проекта Мавроди под названием МММ в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам - от 10 до 15 миллионов человек). Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за хищение денег вкладчиков по статье о мошенничестве. В мае 2007 года он вышел на свободу.