Мавроди снова задержали и ведут в суд

12:28, 30 марта 2012
Мир
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Представители МВД России задержали скандально известного основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди.

Сергей Мавроди
Как сообщил агентству РАПСИ один из его защитников Олег Целевич, Мавроди будет доставлен на ближайшее заседание суда по делу о неуплате налогов.  "По имеющейся у меня информации, он действительно задержан, произошло это сегодня", - сказал защитник. По данным защитника, Мавроди будет в пятницу доставлен в суд Хамовнического района Москвы.  "Это будет в рамках того привода, который оформлен на сегодняшнее число по одному из административных дел в отношении Сергея Пантелеевича", - сообщил Целевич. 

Мавроди обвиняется в "уклонении от исполнения административного наказания" - неуплате штрафа. Это нарушение  может наказываться административным арестом. Ранее суд уже арестовывал Мавроди на пять суток за аналогичное правонарушение. По сведениям защиты, подобных административных дел в отношении создателя МММ ожидается около трехсот.

Мавроди вновь приковал к себе общественное внимание после того, как в начале 2011 года объявил о запуске нового проекта под названием "МММ-2011". Активную деятельность по привлечению новых вкладчиков в МММ-2011 Мавроди развернул и в Украине. Ряд российских чиновников и общественных деятелей назвали это предприятие очередной аферой. Жертвами первого проекта Мавроди под названием МММ в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам - от 10 до 15 миллионов человек). Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за хищение денег вкладчиков по статье о мошенничестве. В мае 2007 года он вышел на свободу. 

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