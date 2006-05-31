Французскому шампанскому угрожает радиация

Сегодня представители организации Greenpeace заявили, что хранилище радиоактивных отходов Centre Stockage de l`Aube (CSA) в восточной Франции представляет угрозу для всемирно известной марки игристого вина. Greenpeace утверждает, что в менее чем 10 км от виноградников Шампани грунтовые воды оказались радиоактивными, сообщает «Газета.Ru».

Как говорится в пресс-релизе организации, в хранилище CSA, в основном, находятся отходы французских компаний Electricite de France (EdF) и AREVA, а также хранятся отходы зарубежных компаний.

В результате исследований Greenpeace другого ядерного хранилища ANDRA в Нормандии выяснилось, что уровень радиоактивности грунтовых вод, которые местные фермеры используют для полива, в 90 раз превышает европейский уровень безопасности.

«Нам внушали десятилетиями, что хранилища ядерных отходов никогда не «потекут», поскольку они соответствуют самым высшим стандартам. В реальности же хранилище в Нормандии - катастрофа, а из хранилища в Шампани уже начались радиоактивные утечки, - говорит Шон БЕРНИ, представитель Greenpeace International. - Власти уже в курсе о проблемах в конструкции хранилища в Шампани. Но это лишь начало проблемы. Она многократно вырастет, когда ядерные утечки станут бесконтрольными. Тогда Франция столкнется с кризисом в провинции Шампань не только экологическим, но и социальным, и экономическим. Производители шампанского, по сути, получили ядерные бомбы замедленного действия».