Председателя Белорусской ассоциации журналистов не выпустили из страны

Председателя общественной организации «Белорусская ассоциация журналистов» Жанну ЛИТВИНУ сегодня не выпустили из Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «БАЖ».

«В национальном аэропорту Минск пограничники заявили, что я нахожусь в списке лиц, для которых выезд из страны временно ограничен», - прокомментировала случившееся Ж.ЛИТВИНА.

По ее словам, пограничники объяснили, что такое решение приняла милиция.

«На самом деле это уникальный случай. В День Конституции Беларуси, 15 марта, мне ставят штамп, нарушающий мое конституционное право на выезд из страны. До этого, мне кажется, подобных штампов в паспорт никто не ставил. Таким образом, нарушаются мои конституционные права», - подчеркнула Ж. ЛИТВИНА.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день известно о восьми представителях оппозиции, гражданского общества и СМИ, которым временно запрещен выезд из Беларуси.

1 марта начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси Павел РОДИОНОВ, что оппозиционерам, призывающим к санкциям в отношении Беларуси, может быть ограничен выезд за рубеж.

Из Беларуси не были выпущены председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий ЛЕБЕДЬКО, член политсовета ОГП Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей КАЛЯКИН, руководитель правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет» Олег ГУЛАК, активист движения «За Свободу» Виктор КОРНЕЕНКО, правозащитник Валентин СТЕФАНОВИЧ и шеф-редактор газеты «Наша ніва» Андрей ДЫНЬКО.

Стало также известно, что ночью 15 марта из страны не выпустили журналиста телеканала «Белсат» Михаила ЯНЧУКА.

Справка УНИАН. ОО «Белорусская ассоциация журналистов» – добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют её развитию. БАЖ действует с осени 1995 года (в 2006 г. прошла государственную перерегистрацию).

Сегодня в БАЖ насчитывается более 1000 членов, которые работают в различных периодических изданиях, на радио и телевидении, в издательских компаниях. Некоторые члены организации являются сотрудниками государственных СМИ.

С 1998 г. БАЖ постоянно ведёт мониторинг нарушений свободы высказывания и прав СМИ.