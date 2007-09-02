Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму РФ

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ "О назначении выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ нового созыва", согласно которому выборы пройдут 2 декабря этого года, сообщает в воскресенье пресс-служба президента России.

С момента официальной публикации указа в России стартует федеральная избирательная кампания.

Выборы в Госдуму в этом году будут проходить по принципиально новой схеме. Все 450 депутатов избираются по партийным спискам, минимальный проходной барьер установлен на уровне 7%, запрещено формирование избирательных блоков. Кроме того, отменены минимальный порог явки избирателей и графа "против всех".

Для регистрации на выборах партия должна представить целый пакет документов, предусмотренных федеральным законодательством, а также собрать не менее 200 тысяч подписей граждан в поддержку своего списка или внести избирательный залог в размере 60 миллионов рублей. После выборов залог возвращается только тем партиям, которые по результатам голосования получили не менее 4% голосов избирателей. Партии, допущенные к распределению мандатов на выборах депутатов Госдумы четвертого созыва, имеют право не собирать подписи избирателей и не вносить избирательный залог.

Агитационный период начинается со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и прекращается до дня голосования. Предвыборная агитация в СМИ продлится с 3 по 30 ноября включительно.

На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы пятого созыва в федеральном бюджете 2007 года предусмотрено 4,3 миллиарда рублей. Эти средства поступят на счет Центризбиркома не позднее, чем через десять дней после публикации указа о назначении выборов. По информации ЦИК, две трети средств будет направлено в регионы, при этом основная их часть пойдет на оплату труда сотрудников избирательных комиссий всех уровней.

Согласно последним прогнозам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на сегодняшний день хорошие шансы преодолеть минимальный семипроцентный барьер имеют только четыре партии: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР. По результатам исследования социологов, единороссы получат 57% голосов избирателей (257 мест в Госдуме), коммунисты - 18% (81 место), "эсэры" - 14% (64 места), а ЛДПР - около 11% (48 мест). "Союз правых сил", по прогнозам ВЦИОМ, может набрать примерно 4,4% голосов, а "Яблоко" - 2,7%.