Близ Тбилиси начинаются грузино-американские военные учения

На военном полигоне Вазиани в предместье Тбилиси с 10 по 24 марта пройдут грузино-американские военные учения Agile Spirit 2012. По информации посольства США в Грузии, в маневрах примут участие американские морские пехотинцы и военнослужащие 4-ой пехотной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Грузии.

Целью учений, сообщили в посольстве, является углубление взаимодействия между военными подразделениями двух стран, обмен навыками и возможностями для проведения миротворческих операций и операций по борьбе с повстанцами.

Кроме того, в ходе маневров будет усовершенствована тактика конвоирования и эскортирования, отработана техника обезвреживания самодельных взрывных устройств, сообщает РосБизнесКонсалтинг.