На юге Ливии идут кровавые бои

В Ливии межплеменной конфликт на юго-востоке - в районе города Куфра - перерос в вооруженное столкновение, унесшее жизни по меньшей мере 50 человек, число раненых исчисляется сотнями, передает Associated Press.

Бои между племенем Аль-Завиа и племенем Табу, вспыхнувшие накануне, ведутся с применением минометов, ракетных установок и пулеметов. В городе отсутствует электричество, вода и продовольствие. Раненных эвакуируют на север Ливии, в города на побережье Средиземного море. Туда же из зоны конфликта бегут мирные жители.

Предположительно одной из причин конфликта стал спор за контроль над участком границы с Чадом и Суданом и, как следствие, каналов контрабанды и миграции. Кроме того, Аль-Завиа - арабское племя, а Табу - африканское. Стороны могли развязать бои из-за межэтнических противоречий, замечает РосБизнесКонсалтинг.

В министерстве обороны Ливии сообщили, что для размежевания сторон отправили в район войска. Вместе с тем свидетели сообщили агентству, что прибывшие войска предпочитают не вмешиваться в происходящие.