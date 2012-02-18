Близкие белорусского оппозиционера просят не допустить его смерти в СИЗО

Жена и мать белорусского оппозиционера Сергея Коваленко передали заявления в Витебский облисполком и прокуратуру с просьбой немедленно предпринять шаги для изменения ему меры пресечения.



Активист Консервативно-Христианской партии "Белорусский народный фронт" Сергей Коваленко находится в витебском СИЗО №2 с 19 декабря прошлого года. В тот же день он объявил голодовку в знак протеста против своего задержания.



Поводом для уголовного преследования Сергея Коваленко стали нарушения, которые он якобы совершил, отбывая наказание по приговору суда. В мае 2010 г. активист был приговорен к трем годам лишения свободы условно за вывешивание исторического бело-красно-белого флага на главной елке Витебска в январе того же года.



В связи с новыми обвинениями за "уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы" Коваленко угрожает до трех лет тюрьмы. Суд над ним запланирован на 21 февраля.



Жена Сергея Коваленко Елена после свидания с мужем 17 февраля рассказала, что Сергей произвел впечатление умирающего человека. Сразу же после этого она написала заявления на имя председателя Витебского облисполкома и руководства областной прокуратуры:



«Он истощен, на лице и теле желтые пятна, речь заторможена, двигается с трудом… Прошу принять меры прокурорского реагирования, чтобы спасти жизнь человека. Прошу сделать все возможное, чтобы изменить меру пресечения на подписку о невыезде для того, чтобы я могла привлечь специалистов-медиков для спасения жизни моего мужа»



Прекратить голодовку Сергея Коваленко призвал находящийся в эмиграции лидер партии Зенон Позняк, белорусские и международные правозащитники, сообщает корреспондент Радио Свобода.